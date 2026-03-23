MLB／金慧成春訓「4割男」仍遭下放3A 韓媒質疑道奇用人決策

洛杉磯道奇近日公布開季名單，27歲韓國內野手金慧成確定被下放至3A奧克拉荷馬城，連續兩年無緣開幕戰陣容。儘管他在春訓繳出亮眼打擊成績，這項決定仍引發外界與韓國媒體強烈關注與質疑。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）坦言，這是春訓期間「最困難的決定」。他在賽前與媒體說明：「我們相信金慧成未來一定能為球隊帶來貢獻，但目前最重要的是讓他每天穩定上場。他具備守游擊、中外野與二壘的能力，但在大聯盟這樣的機會有限，我們希望他在小聯盟持續累積出賽。」

金慧成本季因代表韓國參加世界棒球經典賽，春訓僅出賽9場，但仍在27打數中敲出11支安打，打擊率高達4成07，另有1支全壘打、6分打點與5次盜壘，整體攻擊指數OPS達0.967，表現相當搶眼。然而數據背後仍存在隱憂，他在這段期間被三振8次，僅選到1次保送，揮空率偏高與選球能力不足，成為球團評估的重要考量。

相較之下，24歲內野新秀弗里蘭（Alex Freeland）雖然春訓43打數僅敲出5安打，打擊率1成16，但卻選到11次保送，展現良好的選球能力。羅伯茲表示：「弗里蘭在3A已經沒有太多需要證明的地方，我們希望給他機會，尤其面對右投時讓他上場，觀察他的表現。」至於對上左投，道奇則傾向讓37歲老將羅哈斯（Miguel Rojas）擔任主要打者。

道奇球團內部人士也透露，球隊更看重「打席品質」而非短期數據表現。一名教練指出：「金慧成的數據確實不錯，但我們更在意的是擊球內容與選球判斷，這些部分他還需要時間調整。」

回顧金慧成旅美生涯，他在去年與道奇簽下3年1250萬美元合約，並於5月升上大聯盟，整季出賽71場，打擊率2成80，敲出3轟、17分打點並有13次盜壘。不過在170個打席中三振率高達30.6%，成為球團持續關注的問題。上季後段他甚至逐漸淡出輪替，季後賽也未獲得任何打擊機會。

此次再度無緣開季名單，韓國媒體反應格外強烈。《每日新聞》以「震驚！道奇太殘忍」為題，質疑球隊在金慧成春訓打擊率接近5成的情況下仍將其下放，並直言道奇顯然未將他視為未來主力。《首爾經濟新聞》與《OSEN》也指出，在弗里蘭打擊低迷的情況下，金慧成仍落選令人難以理解。

有韓媒評論直言：「春訓打擊率4成以上，卻無法擠進開幕名單，道奇的用人邏輯令人質疑。」也有分析認為，這樣的決策反映出球團對金慧成長期定位的不確定性，而非單純競爭結果。

美媒《Dodgers Way》則從另一角度分析，認為這次下放可能對金慧成未來發展帶來影響。報導指出，道奇內野競爭激烈，此舉某種程度代表球團信任度不足，不排除未來讓他在3A累積表現後，成為交易籌碼的可能性。

儘管外界評價兩極，道奇球團仍強調這是基於長期發展的決定。羅伯茲最後表示：「這不是終點，而是過程的一部分。我們期待他在小聯盟持續成長，當機會來臨時能準備好。」

在開季名單底定之際，金慧成的去留與發展方向，無疑成為道奇新賽季另一個受矚目的焦點。