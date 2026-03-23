MLB／費城人端6年1.07億美元 續約經典賽「剋韓強投」桑契斯

MLB費城人隊在今天宣布，他們已與上季13勝王牌投手桑契斯（Cristopher Sanchez）續約，合約金額傳出高達6年1.07億美元（約新台幣34億元），讓他可在費城待到至少2032年。

現年29歲的桑契斯，原是光芒在2013年簽下的國際自由球員，2019年被交易至費城人，並於2021年登上大聯盟，2023年開始成為球隊先發主力。過去2年，桑契斯都至少先發出賽31場，尤其去年32場先發，繳出戰績13勝5敗、自責分率2.50、202局、212次三振等優質數據，均寫下生涯單季最佳，季末也在國聯賽揚獎獲得第2高票，僅次於海盜怪物強投史肯斯（Paul Skenes）。

原先桑契斯在2024年季中與費城人達成一筆4年2250萬美元（約新台幣7.2億元）合約，合約要到2028年才到期，不過費城人球團這次決定提前留人並端出6年1.07億美金大約，這張延長合約從2027年開始直到2032年。其中，2027年、2028年的年薪延續舊合約的600萬與900萬美元，2029年來到1500萬美元，2030年為1600萬美元，2031年和2032年均為3000萬美元，2033年球隊選擇權則高達4450萬美元、買斷金100萬美元。不計2026年年薪，桑契斯的延長合約總值來到1.07億美元。

在今年世界棒球經典賽（WBC），桑契斯代表多明尼加參賽，球隊在8強戰面對南韓隊，桑契斯擔起先發「抗韓」任務，展現恐怖壓制力，總計先發5局用63球，僅被敲2支安打無失分，另狂飆8次三振，率隊最終在7局提前10：0「扣倒」南韓，晉級4強。只可惜在4強戰敗給美國，最後多明尼加在本屆賽事以季軍坐收。

此外，費城人球團日前宣布，桑契斯將擔任今年開幕戰先發。獲得續約後的他表示：「我以身為費城人一員自豪，而致力奉獻讓這件事情得以實現，這紙合約是對我過去幾年表現的肯定與回報，我很感謝球隊為我所做的一切。我所投入的努力與自律等等所有一切都是這些年球團眾人協助我才能做到的，我會繼續得到隊友們的支持，我也期待能幫助期對重返世界大賽並贏到最後。」