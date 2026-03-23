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MLB／連2屆經典賽「銀恨」 道奇鐵捕稱要拿世界大賽冠軍戒解愁

聯合新聞網／ 綜合報導
美國隊捕手史密斯（右）。 路透社
美國隊捕手史密斯（右）。 路透社

洛杉磯道奇當家鐵捕史密斯（Will Smith）今年代表美國隊出征2026世界棒球經典賽（WBC），雖然最終在冠軍戰2：3不敵委內瑞拉，連續2屆都無緣冠軍獎盃。在近期採訪中，史密斯表示，輸球雖然難受，但是一想到過幾天，就要去領到世界大賽的冠軍戒指，到時難過的想法也許會有所轉變。

在史密斯的談話中，體現出他非常享受WBC的氛圍，儘管之前參加過許多大賽，但他仍然對這次比賽充滿回憶，他說：「那些比賽真的很有趣，你在為國而戰。比賽中充滿了激情，令人興奮，觀眾也很棒。所以，我非常感激這些經歷。真希望我們能贏，不過現在，我更期待（MLB）開幕戰了。」

接著，談到在今年冠軍戰輸給對手委內瑞拉時，史密斯則坦言：「現在心裡還是很難受。不過還好，過幾天我們就能拿到去年世界大賽的冠軍戒指了，我想到那時我的想法就會改變了。」

上一屆2023經典賽，當時史密斯就曾是美國隊的一員。今年經典賽，史密斯也再度獲選，本屆賽會一共代表美國出戰4場比賽，對手分別是英國、義大利、多明尼加共和國和委內瑞拉。總計13個打席，打擊三圍是.231/.313/.308，並貢獻1分打點。這2屆WBC賽事中，美國隊雖然都成功打進冠軍戰，只可惜，他們最終分別都以1分之差敗給對手日本、委內瑞拉，飲恨亞軍。

最後，當史密斯被問到是否有興趣參與2028洛杉磯奧運時，他興奮地表示：「我當然非常渴望這個機會，希望我們能成功，能夠參加比賽，當然，還要解決後勤安排等等所有問題。是的，我非常想參加奧運會，代表我的國家『美國』。我覺得沒有什麼比這更酷的事了。」

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