MLB／菅野智之開季對決岡本和真 去年送他雙響砲的大谷4月交手

洛磯隊去年119敗創下隊史最慘紀錄，新球季將在28日開打，總教練夏佛（Warren Schaeffer）今天宣布開季5名先發投手，36歲日本老將菅野智之排在第4號，31日作客多倫多對決藍鳥隊，日本媒體形容「日本武士對決」即將上演。

菅野去年從日本職棒轉戰大聯盟，和金鶯隊簽下1年1300萬美元合約，整季30場先發投出10勝10敗、防禦率4.64，今年轉戰洛磯簽下510萬美元合約，初登板首位日本對手將是經典賽隊友、日職巨人隊後輩岡本和真。

洛磯已經連續3季吞下百敗，夏佛去年5月從三壘教練變成代理教頭，今年仍將面臨極大壓力；他今天在春訓營宣布，開季5名先發投手依序是弗里蘭（Kyle Freeland）、羅倫佐（Michael Lorenzen）、昆塔納（Jose Quintana）、菅野、費爾特納（Ryan Feltner）。

藍鳥兩年前爭奪大谷翔平失利，年初和岡本簽下4年6千萬美元合約，菅野將是他在大聯盟對決的第1位日本投手。

大聯盟同區球隊單季交手13場，洛磯、道奇將在4月18日首次碰面，對菅野來說，未來對決大谷翔平的機會更多，甚至有可能和大谷、山本由伸同場登板先發；菅野去年9月8日首次和道奇交手，投3局失4分吞敗，被揮出7支安打包括3支全壘打，大谷不但首局首打席開轟，而且轟出雙響砲，讓菅野輸得很難看。