MLB／飆速156一鳴驚人竟是旅美首戰 蘇嵐鴻歸功國家隊歷練

19歲台灣投手蘇嵐鴻在大聯盟新秀對抗賽，飆出156公里火球，單局2次三振；他向中央社透露，這次是他赴美第一次實戰投球，過去在國家隊的歷練，對心理層面有很大幫助。

美國職棒大聯盟近年在春訓期間加入「春季突破」新秀對抗賽（Spring Breakout），各隊派出重點培養的潛力新秀比賽。

有別於一般小聯盟熱身賽都在練習場舉行、觀眾不到百人，這16場新秀對抗賽在大聯盟近萬觀眾的場地，而且有電視轉播。

來自高雄、身材瘦長的蘇嵐鴻昨天在新秀對抗賽一鳴驚人。他身穿聖地牙哥教士隊球衣，站上芝加哥小熊春訓基地主場的投手丘，在9062名觀眾面前，第7局登板中繼，讓對手三上三下。

蘇嵐鴻解決的這3名打者都有1A以上經驗，而在這場比賽之前，他在美國職棒的出賽紀錄是0，連新人聯盟、熱身賽都尚未亮相。

他去年10月簽約加盟教士，近1個月第一次展開春訓，以牛棚、投打練習為主，一直沒有在熱身賽投球。

職棒生涯第一次在春訓熱身賽亮相，蘇嵐鴻就站上大場面，他三振的兩名打者，都在前2球取得2好0壞的優勢，共用11球解決3名打者，最快球速達97英里（156公里）。

蘇嵐鴻今天接受中央社記者訪問，他說春訓至今的重點在「增重」，每天努力吃蛋白質與重訓，很高興體重一直在增加。根據球隊官網資料，他身高185公分，體重為68公斤。

他回顧在新秀對抗賽的表現：「昨天第一次實戰，賽前就做平常該做的事，在牛棚的時候準備好，上去的時候就是往好球帶進攻。」

他說，在場上的心情很興奮，因為是來美國以後的第一次實戰，可以在大球場投新秀對抗賽的機會很難得，「沒有緊張也沒有害怕，就是勇敢去投」。

蘇嵐鴻畢業於高雄市三民高中，去年9月代表台灣隊，在日本沖繩的U18世界盃棒球賽表現優異，投7.1局、送出14次三振。

站上大場面沒有緊張感，蘇嵐鴻說，過去在國家隊的歷練，「對我來說滿重要的，抗壓性和心理層面都有很大的進步」。

蘇嵐鴻說，他希望維持好表現，今年目標是保持身體健康，打完整季，早日升上大聯盟。

教士球團一再展現對這名新秀的重視，去年在大聯盟主場歡迎他加盟，總經理普瑞勒（A.J. Preller）、明星投手達比修有都到場。蘇嵐鴻說，看過大聯盟主場之後，讓他更加嚮往未來站上去比賽。