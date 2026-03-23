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MLB／鄧愷威拚開季長中繼3搶2 悍將前洋投瑞恩也是競爭對手
太空人隊今天在「葡萄柚聯盟」熱身賽最後一戰以2：3不敵紅雀隊，明天回到休士頓主場對3A球隊進行兩場自辦熱身賽，準備迎接27日對天使隊開幕戰，旅美投手鄧愷威是否有機會進入開季名單，教練團很快就會做出決定。
太空人開季對天使進行4連戰，總教練艾斯帕達（Joe Espada）除了宣布開幕戰先發投手布朗（Hunter Brown），還未透露接下來3場比賽人選，天使已經全部出爐，日本投手菊雄星將在第2戰登板。
但艾斯帕達已經決定，開季前兩周會用5名先發投手輪值；太空人官網指出，從4月11日起連續13天都有比賽，這段時間計畫6人輪換，教練團將在牛棚8人配備多名長中繼投手開啟新球季。
太空人開季26人名單後天才會決定，艾斯帕達透露，正在努力決定先發輪值陣容，也會決定長中繼人選，部分先發投手開季投球數受限，希望保護他們，也要保護牛棚後段投手。
艾斯帕達強調，開季想要多帶幾位長中繼投手，官網點名40人名單內的鄧愷威、富邦悍將隊前洋投瑞恩（Ryan Weiss）、布魯柏（AJ Blubaugh），目前看來至少有兩人將進入開季名單。
艾斯帕達說：「一些長中繼投手可能投1局或1.1局就退場，春訓期間就是這樣使用，計畫球季開打後也用這種方式。」
鄧愷威在熱身賽6場（1場先發），合計10.2局僅被敲3支安打（兩支全壘打）、失3分，投出7次三振、7次保送（1次觸身球），戰績1勝1中繼、防禦率2.53。
官網指出，瑞恩和太空人簽下1年260萬美元合約，設定投球局數的激勵條款，春訓期間也多次表達先發想法，開季可能扛起長中繼任務，或在3A擔任先發投手。
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