MLB／大谷翔平送老東家清壘二壘打 天使索勒雙響砲不敵道奇

道奇隊迎接27日新球季開幕戰，回到洛杉磯對天使隊進行3場「高速公路大戰」，大谷翔平今天面對老東家3打數1安打，攻下3分打點，道奇3局上狂攻10分奠定勝基，終場以13：5獲勝。

兩隊3連戰首戰在天使主場進行，大谷舊地重遊和不少老隊友打招呼，明、後天比賽移師道奇球場，接著就是道奇、響尾蛇隊27日開幕戰，分別推出山本由伸、賈倫（Zac Gallen）登板先發，道奇本季最大目標是世界大賽3連霸。

道奇今天先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）投5局，只被揮出3支安打失1分，狂飆11次三振；第2任投手史考特（Tanner Scott）投0.1局，被揮出3支安打、失4分，接下來5名後援投手聯手讓天使掛零。

道奇排出開季預定先發打線，大谷擔任開路先鋒、指定打擊，首局首打席揮出中外野飛球出局；3局上道奇火力全開，大谷首次打擊被保送，第2次打擊在滿壘時揮出二壘打，攻下3分打點，這半局道奇打了14人次攻下10分，拉大到10：1領先，天使大勢已去。

大谷5局上遭三振，完成最後一次打擊，道奇全場出現11支安打，包括兩支全壘打，接替大谷打擊的提伯斯三世（James Tibbs III）7局上轟出陽春砲，攻下全隊第12分。

天使安打數比道奇少3支，全場吞下14K，指定打擊索勒（Jorge Soler）出現雙響砲，攻下4分打點；楚奧特（Mike Trout）3打數2安打，被三振1次。