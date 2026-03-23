快訊

彰化男屍遭挖眼虐殺…民俗專家曝用意 少算這一步破功

高中生可外出午餐嗎？建中、中一中可以 新竹高中提案再掀討論

日本「反核和尚」！守護家園的住持人生故事

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平送老東家清壘二壘打 天使索勒雙響砲不敵道奇

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平轟出清壘二壘安打，攻下3分打點。 美聯社
大谷翔平轟出清壘二壘安打，攻下3分打點。 美聯社

道奇隊迎接27日新球季開幕戰，回到洛杉磯對天使隊進行3場「高速公路大戰」，大谷翔平今天面對老東家3打數1安打，攻下3分打點，道奇3局上狂攻10分奠定勝基，終場以13：5獲勝。

兩隊3連戰首戰在天使主場進行，大谷舊地重遊和不少老隊友打招呼，明、後天比賽移師道奇球場，接著就是道奇、響尾蛇隊27日開幕戰，分別推出山本由伸、賈倫（Zac Gallen）登板先發，道奇本季最大目標是世界大賽3連霸。

道奇今天先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）投5局，只被揮出3支安打失1分，狂飆11次三振；第2任投手史考特（Tanner Scott）投0.1局，被揮出3支安打、失4分，接下來5名後援投手聯手讓天使掛零。

道奇排出開季預定先發打線，大谷擔任開路先鋒、指定打擊，首局首打席揮出中外野飛球出局；3局上道奇火力全開，大谷首次打擊被保送，第2次打擊在滿壘時揮出二壘打，攻下3分打點，這半局道奇打了14人次攻下10分，拉大到10：1領先，天使大勢已去。

大谷5局上遭三振，完成最後一次打擊，道奇全場出現11支安打，包括兩支全壘打，接替大谷打擊的提伯斯三世（James Tibbs III）7局上轟出陽春砲，攻下全隊第12分。

天使安打數比道奇少3支，全場吞下14K，指定打擊索勒（Jorge Soler）出現雙響砲，攻下4分打點；楚奧特（Mike Trout）3打數2安打，被三振1次。

史考特 世界大賽 天使

延伸閱讀

MLB／費爾柴德力拚守護者開季名單 有機會和大谷翔平同場較量

謝國城盃少棒／簡書曜先發勝投 北市福林搶首勝

MLB／龍恩生涯熱身賽首次猛打賞 擊球初速受矚目

MLB／費爾柴德扛第4棒敲1安 李政厚揮春訓首轟

相關新聞

MLB／官網預測大谷翔平國聯全壘打王 山本由伸防禦率只輸1人

大聯盟新球季將於26日開打，官網透過57位相關工作人員、專家的意見，預測本季所有數據領先者，看好道奇隊巨星大谷翔平奪下國聯全壘打王，去年擊敗大谷的費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）排名第2。

MLB／費爾柴德力拚守護者開季名單 有機會和大谷翔平同場較量

大聯盟新球季將於26日開打，台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）全力爭取守護者隊開季名單，今天對紅人隊熱身賽擔任替補中外野手，兩次打數揮出1支安打，熱身賽打擊率升至2成31。

MLB／台美混血龍恩下放3A沒擠進開季名單 小熊教頭：離MLB只差一步

小熊隊今天宣布台美混血龍恩（Jonathon Long）回到小聯盟春訓營，確定無緣從大聯盟展開2026年賽季，總教練康索（Craig Counsell）表示，他與大聯盟的差距只有一步之遙，但球隊目前希望他能在3A固定出賽、累積打席。

MLB／道奇捨4割金慧成留「1割男」掀熱議 羅伯茲說關鍵在經典賽離隊

春訓打擊率4成07的金慧成，以及1成16的弗里蘭（Alex Freeland），道奇隊決定前者下放3A、後者進入開季名單，掀起熱議，總教練羅伯茲（Dave Roberts）對此解釋，弗里蘭帳面數據不佳，但打席內容是好的，金慧成因經典賽離隊一段時間，也確實帶來影響。

MLB／鄧愷威中繼1局投出3上3下 收下熱身賽首勝

力拚大聯盟開季名單，效力於太空人隊的旅美投手鄧愷威今天在春訓熱身賽中繼登板，對上大都會隊投1局製造3上3下，連兩戰登板無失分，靠著隊友在8局上攻下4分逆轉戰局，鄧愷威也拿下熱身賽首場勝投。

MLB／大谷翔平送老東家清壘二壘打 天使索勒雙響砲不敵道奇

道奇隊迎接27日新球季開幕戰，回到洛杉磯對天使隊進行3場「高速公路大戰」，大谷翔平今天面對老東家3打數1安打，攻下3分打點，道奇3局上狂攻10分奠定勝基，終場以13：5獲勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。