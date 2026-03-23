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MLB／官網預測大谷翔平國聯全壘打王 山本由伸防禦率只輸1人

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大聯盟新球季將於26日開打，官網透過57位相關工作人員、專家的意見，預測本季所有數據領先者，看好道奇隊巨星大谷翔平奪下國聯全壘打王，去年擊敗大谷的費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）排名第2。

大谷翔平去年55轟落後史瓦柏1轟，不過創下個人生涯8年單季最多轟紀錄，最近5個球季揮出233支全壘打，國聯球員排名第1，在大聯盟只輸賈吉（Aaron Judge）的249轟。

官網針對各項投打預測結果如下：

美聯打擊王皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.），運動家隊威爾森（Jacob Wilson）排名第2；國聯打擊王巨人隊阿拉斯（Luis Arraez），大都會隊比切特（Bo Bichette）排名第2。

美聯全壘打王洋基隊賈吉，運動家隊柯茲（Nick Kurtz）排名第2；國聯全壘打王大谷翔平、史瓦柏排名第2。

美聯盜壘王光芒隊辛普森（Chandler Simpson）、皇家隊惠特排名第2；國聯盜壘王紅人隊克魯茲（ Elly De La Cruz）、海盜隊克魯茲（Oneil Cruz）排名第2。

美聯防禦率王老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）、紅襪隊克羅謝（Garrett Crochet）排名第2；國聯防禦率王海盜隊史肯斯（Paul Skenes），道奇隊山本由伸排名第2。

美聯三振王紅襪隊克羅謝，老虎隊史庫柏排名第2；國聯三振王史肯斯，巨人隊韋伯（Logan Webb）排名第2。

美聯救援王水手隊穆諾茲（Andres Munoz），洋基隊貝德納（David Bednar）排名第2；美聯救援王道奇隊狄亞茲（Edwin Diaz），教士隊米勒（Mason Miller）排名第2。

史庫柏 阿拉斯 克魯茲

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