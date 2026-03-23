MLB／官網預測大谷翔平國聯全壘打王 山本由伸防禦率只輸1人

大聯盟新球季將於26日開打，官網透過57位相關工作人員、專家的意見，預測本季所有數據領先者，看好道奇隊巨星大谷翔平奪下國聯全壘打王，去年擊敗大谷的費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）排名第2。

大谷翔平去年55轟落後史瓦柏1轟，不過創下個人生涯8年單季最多轟紀錄，最近5個球季揮出233支全壘打，國聯球員排名第1，在大聯盟只輸賈吉（Aaron Judge）的249轟。