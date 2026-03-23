MLB／是否飛往西雅圖已到關鍵期 費爾柴德未進開季名單可轉隊

守護者隊今天在熱身賽以8：2擊敗紅人隊，離開亞利桑納州春訓營倒數兩天，總教練沃特（Stephen Vogt）決定開季26人名單也到了關鍵期，他說：「名單已經快要確定了，接下來幾天會做出一些決定。」

沃特2024年起領軍守護者，連續兩個球季奪下美聯中區冠軍，也都獲選美聯最佳總教練，今年挑戰分區3連霸，代表中華隊參加世界棒球典賽的費爾柴德（Stuart Fairchild）能否進入開季名單，成為台灣球迷關心的最大重點。

守護者在「仙人掌聯盟」戰績14勝1和14敗，最後兩場熱身賽都對響尾蛇隊，後天賽後就要離開春訓營飛往西雅圖，27日對水手隊進行新球季首戰，4月4日再回克利夫蘭對小熊隊進行主場開幕戰。

守護者官網指出，開季有4名外野手的空間，史蒂文關（Steven Kwan）、德勞特（Chase DeLauter）已經占了兩席，馬丁尼茲（Angel Martinez）春訓表現突出，如果未在名單內將是一個意外。

官網特別提到，瓦雷拉（George Valera）因為左小腿拉傷，開季可能進入傷兵名單，最後一席將由費爾柴德、凱佛斯（CJ Kayfus）競爭，消息人士透露，費爾柴德如果未進入大聯盟名單，將可轉到其他球隊尋求機會。

費爾柴德可守3個外野區，讓教練團靈活調度，而且守護者打線充滿左打，他的右打也可彈性運用；凱佛斯還有3次小聯盟選項，可守左、右外野和一壘，擁有長打能力，沃特已經到了2選1的最後階段。