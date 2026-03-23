MLB／費爾柴德力拚守護者開季名單 有機會和大谷翔平同場較量

白襪重砲手村上宗隆今天迎來在春訓熱身賽第5場出賽，本場比賽儘管他前幾個打席未能建樹，但他仍抓住機會在第8局敲出安打。賽後，總計他4打數敲出1安、吞下1K，打擊率維持在0.333、OPS為0.902。

2026-03-22 16:50