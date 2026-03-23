聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／費爾柴德力拚守護者開季名單 有機會和大谷翔平同場較量
大聯盟新球季將於26日開打，台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）全力爭取守護者隊開季名單，今天對紅人隊熱身賽擔任替補中外野手，兩次打數揮出1支安打，熱身賽打擊率升至2成31。
費爾柴德6局下揮出一壘界外球出局，8局下面對紅人第8任投手麥考伊（Kyle McCoy），在2好2壞後逮中96英里伸卡球，揮出左外野方向二壘打，守護者接下來3名打者被解決，終場以8：2獲勝。
中華隊國手費爾柴德打完世界棒球經典賽後，熱身賽出賽6場有4場揮出安打，包括1支全壘打、兩支二壘打，今年熱身賽合計9場26打數6安打，攻下1分打點，被三振9次、保送1次。
守護者只剩明、後天對響尾蛇隊熱身賽，27日迎接今年球季首戰，將在西雅圖對水手隊進行開季4連戰，31日起移師洛杉磯對道奇隊3連戰，4月4日再回克利夫蘭，對小熊隊進行主場開幕戰；費爾柴德若能拚進開季名單，將有機會和大谷翔平同場較量，繼經典賽後再次碰面。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。