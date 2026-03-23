MLB／台美混血龍恩下放3A沒擠進開季名單 小熊教頭：離MLB只差一步

小熊隊今天宣布台美混血龍恩（Jonathon Long）回到小聯盟春訓營，確定無緣從大聯盟展開2026年賽季，總教練康索（Craig Counsell）表示，他與大聯盟的差距只有一步之遙，但球隊目前希望他能在3A固定出賽、累積打席。

龍恩為小熊體系排名第7的潛力新秀，被看好今年就將站上大聯盟，今年球團安排他參與大聯盟春訓，有望爭取進入開季名單，原本他將在中途離隊投入經典賽中華隊，但因熱身賽造成手肘傷情，留在母隊養傷，已在3月15日恢復出賽，回歸後16打數敲出5安打、有1支全壘打。

龍恩原要爭取一壘替補位置，確定落空，小熊在今天公布陣容異動，他將從3A開季，球團希望他能固定出賽、累積更多打席。

「給Johnny的訊息是，我們希望他能多打。」康索表示，「雖然他沒進入名單，但其實他距離大聯盟只差一步了，所以繼續加強一壘守備和打擊吧！如果真的發生了什麼事，他會是個選項。」