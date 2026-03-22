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MLB／鈴木誠也確定缺席開幕戰 小熊用「道奇棄將」填補空缺

聯合新聞網／ 綜合報導
小熊33歲外野手康佛托。 路透社
小熊33歲外野手康佛托。 路透社

小熊外野重砲鈴木誠也在先前世界棒球經典賽（WBC）遭遇右膝傷勢，確定缺席開幕戰。稍早，根據美媒《The Athletic》報導，芝加哥小熊隊已經決定將先前效力於道奇隊後遭棄用的33歲外野手康佛托（Michael Conforto）升上大聯盟，以頂替其空缺。

去年敲出32轟打出生涯年的鈴木誠也，先前在經典賽8強賽盜壘時造成右膝十字韌帶扭傷。小熊總教練康索（Craig Counsell）表示，鈴木誠也確定趕不上開季。因此，為了填補鈴木誠也的空缺，小熊球團已在近期通知康佛托，他將拉入大聯盟名單。

康索說道：「鈴木尚未處於能夠出戰開幕戰的狀態。我們需要評估，給他一些時間狀態會更明朗。」

康佛托職業生涯從大都會出發，2015年登上大聯盟，後轉戰巨人隊，在2024年12月以自由球員身份與道奇隊簽下了一張為期1年、1700萬美元（約新台幣5.4億元）的合約。道奇原本期望他在外野能發揮過去的全明星身手，然而他的成績不只不如預期，甚至可以用「差勁」形容。康佛托整季打擊率低破2成，最終留下83支安打、12發全壘打、36分打點、OPS0.637的慘淡成績，道奇隨後也將他排除在季後賽名單之外，他在休賽季成為自由球員。

在今年2月23日春訓開始後，康佛托與小熊隊簽下了一份小聯盟合約，並在11場比賽中取得了0.273的打擊率。

鈴木誠也 小熊

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