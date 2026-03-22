MLB／白襪沒有看走眼 村上宗隆春訓連5場敲安繼續當3割男

休賽季入札挑戰大聯盟的白襪重砲手村上宗隆，今天在春訓迎來他的第5場出賽，面對紅人隊儘管前3個打數都未能建樹，但他仍抓住機會在第8局敲出安打，完成「連5戰都敲安」的紀錄。賽後，村上宗隆打擊率為0.333、OPS為0.902，整體表現亮眼。

村上宗隆今天面對紅人打先發第4棒、鎮守一壘，前3個打席都熄火，第8局再度上場，他鎖定內角伸卡球掃出一記右外野安打，隨後球隊換代跑讓他退場休息，終場白襪7：11吞敗。此戰村上宗隆繳出「4支1」表現，達成連5場比賽都有敲安記錄，賽後他打擊率為0.333、OPS為0.902，繼續維持「3割男」身手。

儘管先前在WBC賽事表現平平，但村上在重返白襪春訓後反而有升溫跡象，在3月18日白襪對運動家比賽，村上宗隆在第5局敲出一支陽春砲，達成旅美生涯首轟，幫助球隊最後以6：4勝出。

現年26歲的村上宗隆，在去年休賽季決定透過入札制度挑戰大聯盟，雖然一度面臨乏人問津的尷尬窘境，好在白襪最終給出一張2年3400萬美元（約新台幣10.7億元）短約，成功網羅他。而美媒也在先前分析合約不如預期的原因，指出村上過去在日職時期的高三振率和守備不佳問題，成為限制他的最大「硬傷」。

至於另一位也在休賽季入札挑戰大聯盟的岡本和真，在今天春訓也有出賽紀錄，他擔任藍鳥隊第7棒、三壘手，不過他卻遭海盜賽揚強投史肯斯（Paul Skenes）壓制，最終留下3打數無安打紀錄，吞下1K，藍鳥最後也以3：8輸球。