MLB／龍恩生涯熱身賽首次猛打賞 擊球初速受矚目

芝加哥小熊隊台美混血好手龍恩（Jonathon Long）今天手感火燙，單場敲出3支安打，生涯首次在美國職棒大聯盟春訓熱身賽有「猛打賞」演出，也幫助小熊隊以7比1擊敗西雅圖水手隊。

「龍仔」龍恩今天先發第7棒、一壘手，2局上首打席就敲出強勁右外野安打，4局上敲出右外野飛球出局，6局上再敲出中外野安打，並靠隊友安打回來得分，參與球隊單局3分攻勢。

8局上龍恩再敲出游擊方向平飛安打，且跑回個人第2分得分，最終總計4打數3安打，打擊率上升到3成33，且3支安打都打得強勁，擊球初速分別為103.3、99.3、104.9英里（166.2、159.8、168.8公里），展現打擊天賦。