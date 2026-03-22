MLB／ 教士19歲蘇嵐鴻新秀對抗賽亮相 投1局送2K飆156公里

聖地牙哥教士隊19歲旅美投手蘇嵐鴻，今年才要展開生涯第一個美職球季，今天在大聯盟春訓新秀對抗賽亮相，對上芝加哥小熊隊新秀在第7局登板，面對3名打者飆2K，最快球速飆到97哩（約156公里）。

蘇嵐鴻為去年U18世界盃國手，有著近190公分的身材優勢，高中時球速就可以飆到150公里，去年自三民高中畢業後一圓旅美夢，加盟教士隊，成為隊史繼宋文華、郭泓志、胡智爲後的第4位台灣球員，今年正式迎接第一個職棒球季。

教士隊在春訓新秀對抗賽對上小熊隊，蘇嵐鴻被列入參賽名單中，今天在第7局登板，在球隊4：6落後的局面上場，面對首名打者塞佩達（Angel Cepeda）就飆三振，接著用1球讓艾耶斯（Owen Ayers）擊出滾地球出局，再三振史奈爾（Kade Snell）完成任務。

蘇嵐鴻投1局連續解決3名打者，沒有失分，投11球中有7顆好球，其中5球的球速飆破155公里，最快球速達156公里，另投了2顆曲球和2顆變速球。