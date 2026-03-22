快訊

愚人節不唬人！全黃「統一布布」傳將登場 網喊：這才是我要的布丁

不想錯過安可…TWICE演唱會尿急網狂推「2神物」 醫點頭：有效延後尿意

好脂肪吃對才加分 營養師推薦8種健康又實用的酪梨吃法

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／ 教士19歲蘇嵐鴻新秀對抗賽亮相 投1局送2K飆156公里

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導

聖地牙哥教士隊19歲旅美投手蘇嵐鴻，今年才要展開生涯第一個美職球季，今天在大聯盟春訓新秀對抗賽亮相，對上芝加哥小熊隊新秀在第7局登板，面對3名打者飆2K，最快球速飆到97哩（約156公里）。

蘇嵐鴻為去年U18世界盃國手，有著近190公分的身材優勢，高中時球速就可以飆到150公里，去年自三民高中畢業後一圓旅美夢，加盟教士隊，成為隊史繼宋文華、郭泓志、胡智爲後的第4位台灣球員，今年正式迎接第一個職棒球季。

教士隊在春訓新秀對抗賽對上小熊隊，蘇嵐鴻被列入參賽名單中，今天在第7局登板，在球隊4：6落後的局面上場，面對首名打者塞佩達（Angel Cepeda）就飆三振，接著用1球讓艾耶斯（Owen Ayers）擊出滾地球出局，再三振史奈爾（Kade Snell）完成任務。

蘇嵐鴻投1局連續解決3名打者，沒有失分，投11球中有7顆好球，其中5球的球速飆破155公里，最快球速達156公里，另投了2顆曲球和2顆變速球。

聖地牙哥 芝加哥 大聯盟

延伸閱讀

日職／張峻瑋二軍熱身賽飆154公里 連兩戰後援無失分

日職／孫易磊二軍先發搭檔捕手林家正 飆速152公里2.2局掉3分

MLB／龍恩熱身賽3支0 對多明尼加強投獲保送

MLB／熱身賽飆5局7K好投歸功經典賽 山本由伸等不及要投開幕戰了

相關新聞

MLB／鄧愷威中繼1局投出3上3下 收下熱身賽首勝

力拚大聯盟開季名單，效力於太空人隊的旅美投手鄧愷威今天在春訓熱身賽中繼登板，對上大都會隊投1局製造3上3下，連兩戰登板無失分，靠著隊友在8局上攻下4分逆轉戰局，鄧愷威也拿下熱身賽首場勝投。

MLB／費爾柴德扛第4棒敲1安 李政厚揮春訓首轟

效力於克里夫蘭守護者隊的台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild），今天在對上舊金山巨人隊的熱身賽扛起先發第4棒、守左外野，3打數敲出1支安打，另靠1次失誤上壘，打擊率回升至2成08。

經典賽／「無法加入中華隊糟透了」 龍仔：希望下屆身體健康參加

台裔美籍一壘手「龍仔」龍恩首度面對台灣媒體。他向中央社表示，去年陳偉殷、郭泓志登門拜訪，態度「超級專業」，這是他決...

MLB／ 教士19歲蘇嵐鴻新秀對抗賽亮相 投1局送2K飆156公里

聖地牙哥教士隊19歲旅美投手蘇嵐鴻，今年才要展開生涯第一個美職球季，今天在大聯盟春訓新秀對抗賽亮相，對上芝加哥小熊隊新秀在第7局登板，面對3名打者飆2K，最快球速飆到97哩（約156公里）。

MLB／守護者雙投涉操縱投球 大聯盟將暫停支薪

守護者的克拉塞與歐提茲因操控投球賭博遭大聯盟改為無薪停職，兩人先前已因此案停賽。克拉塞被指控故意投壞球和資助賭客下注，事件影響深遠。

MLB／龍恩熱身賽3支0 對多明尼加強投獲保送

龍恩在熱身賽對運動家表現平平，3打數無安打，獲得1保送但吞下2次三振，打擊率下滑至2成35。明天將對戰教士，預期有機會與台灣小將蘇嵐鴻對壘。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。