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MLB／費爾柴德扛第4棒敲1安 李政厚揮春訓首轟

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
費爾柴德。資料照
費爾柴德。資料照

效力於克里夫蘭守護者隊的台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild），今天在對上舊金山巨人隊的熱身賽扛起先發第4棒、守左外野，3打數敲出1支安打，另靠1次失誤上壘，打擊率回升至2成08。

費爾柴德今年披上中華隊戰袍參與經典賽繳出色表現，回到守護者隊春訓後，要繼續爭取進入大聯盟開季名單中，但近期打擊狀況不盡理想，歸隊起雖連兩戰各敲1安，包括1發全壘打，但之後兩場比賽都繳白卷。

今天對決舊金山巨人先發投手瑞伊（Robbie Ray），費爾柴德首打席遭到93.7哩（約151公里）的直球三振，4局上則是靠三壘手傳球失誤站上壘包。

第6局費爾柴德對上巨人隊第二任投麥克唐納（Trevor McDonald），將他投出的第二球、96哩（約154公里）的伸卡球敲出安打，接著連續靠2次暴投站上三壘，再藉由隊友B.奈勒（Bo Naylor）的安打回到本壘得分。6局下守護者隊更換守備，費爾柴德退場休息。

此戰費爾柴德合計3打數敲1安，終結近期連10打數無安打，打擊率重回2成，但仍在等待手感回溫。而他的隊友、2024年選秀狀元，也是今年代表經典賽澳洲隊出賽巴札納（Travis Bazzana），今天敲出雙響砲，單場4支3、5打點。

至於本屆經典賽「南韓隊長」李政厚今天同場出賽，擔任巨人隊開路先鋒、右外野手，4局下從畢比（Tanner Bibee）手中敲出個人春訓首轟，連續兩場出賽繳雙安表現。

中華隊 李政厚 費爾柴德

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