MLB／鄧愷威中繼1局投出3上3下 收下熱身賽首勝

力拚大聯盟開季名單，效力於太空人隊的旅美投手鄧愷威今天在春訓熱身賽中繼登板，對上大都會隊投1局製造3上3下，連兩戰登板無失分，靠著隊友在8局上攻下4分逆轉戰局，鄧愷威也拿下熱身賽首場勝投。

太空人今天與大都會進行熱身賽，前6局打完以3：5落後，鄧愷威在7局下被換上場，面對首名打者林多（Francisco Lindor），用3球讓他擊出滾地球出局，接著讓胡安（Simon Juan）敲出右外野飛球出局，接著讓威爾霍特（Trace Willhoite）擊出三壘飛球出局，完成1局的投球任務。

鄧愷威此戰投1局連續解決3名打者，用12球中有8顆好球，最快球速達95.2哩（約153公里），連續兩場出賽都是中繼1局無失分。而太空人隊打線接著在8局上靠沃克（Christian Walker）的3分砲和尼爾森 （James Nelson）的安打攻下4分大局逆轉，鄧愷威收下春訓首勝。

鄧愷威今年轉戰太空人隊，有機會以中繼角色爭取進入開季名單中，目前熱身賽合計出賽6場，有1場先發，共投10.2局，被敲出3支安打（2轟），失3分，防禦率2.53。