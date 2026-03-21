MLB／守護者雙投涉操縱投球 大聯盟將暫停支薪
守護者前終結者克拉塞（Emmanuel Clase）與右投歐提茲（Luis Ortiz）因涉入操控投球賭博案件，去年季中已遭停賽，近期大聯盟與球員工會達成協議，將兩人從「非紀律性帶薪停職」改為「無薪停職」。
克拉塞被指控在多場比賽中操控投球，方式包含在打席首球刻意投壞球，或改變球速來配合賭局，克拉塞也被指出提供資金讓賭客代為下注，起訴書提到，克拉塞自2023年起便會操控投球，而歐提茲在2025年加盟守護者後，因克拉塞牽線開始涉案。
大聯盟在聲明中說：「聯盟與球員工會已同意，將兩名球員繼續處於非紀律性停職狀態，且在通知前不支薪，此協議不代表兩人承認不當行為，聯盟在調查完成前不會進一步評論。」
克拉塞先前被視為大聯盟最強終結者之一，曾拿下3屆美聯救援王，他在2022年與守護者簽下5年2000萬美元延長合約，今年薪資為640萬美元，歐提茲則因未進入薪資仲裁階段，預期薪資約為底薪78萬美元。
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