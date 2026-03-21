MLB／龍恩熱身賽3支0 對多明尼加強投獲保送

台美混血強打「龍仔」龍恩（Jonathon Long）今天再度於熱身賽上陣，他從經典賽多明尼加強投塞維里諾（Luis Severino）手中選到保送，不過全場3打數繳白卷，吞下2次三振，打擊率下滑至0.235。

小熊今天在熱身賽對戰運動家隊，龍恩擔綱第六棒指定打擊，運動家先發投手是擔綱經典賽4強戰多明尼加先發的塞維里諾，龍恩首打席獲四壞保送，不過第2打席纏鬥5球後，對95.7英里（約154公里）伸卡球揮空遭三振。

第三打席龍恩面對小萊特（Mark Leiter Jr.）擊出游擊飛球遭接殺，第四打席再遭凱利（Michael Kelly）橫掃球三振，全場3打數沒有敲安，獲得1保送吞2K，春訓打擊率2成35，有1發全壘打，OPS值0.803。

小熊明天將在春訓新秀對抗賽（Spring Breakout）交手教士，龍恩為對抗賽成員之一，教士陣中則有台灣19歲小將蘇嵐鴻，兩人有機會上演「台灣內戰」。