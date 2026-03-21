MLB／熱身賽飆5局7K好投歸功經典賽 山本由伸等不及要投開幕戰了

道奇隊王牌投手山本由伸在開幕戰前的最後熱身賽登板，今天面對教士隊演出5局無失分、狂飆7次三振好投，山本自評此役內容也說整體來說都很滿意，季前先經歷一趟經典賽之旅，「讓我感覺自己又往上提升了一個階段，是一次很好的經驗。」

道奇將在27日的開幕戰於主場面對響尾蛇隊，山本由伸扛下先發重任，此役為他在熱身賽的最後出賽，在攝氏40度高溫中登板，以68球完成5局投球，僅被敲3安打、無失分，送出7次三振，最快球速97.4哩（約156.8公里）。

山本表示，今天有一些想要測試的東西，一開賽就有好的開始，整體來說內容還算滿意。今年不同的是，季前先經歷一趟經典賽之旅，山本指出，在經典賽投球，對今天的好投也有幫助，「能在那樣高度緊張感的狀況下站上投手丘，讓狀態又往上提升了一個階段。」

對於連續第二年扛起開幕戰，且是首度在洛杉磯主場展開賽季，山本也抱持期待，「氣氛一定會很不一樣，這是去年奪冠後第一次在洛杉磯見到球迷，真的很期待那一天的到來。」