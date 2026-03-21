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MLB／去年世界大賽對道奇飆12K 藍鳥新星耶薩維奇因傷錯過開季
藍鳥隊新星強投耶薩維奇（Trey Yesavage）去年季後賽大放異彩，被視為2026年度新人王熱門人選，不過近期傳出他遭遇右肩夾擠症，將在傷兵名單迎接開季，使藍鳥先發輪值人手更加吃緊。
耶薩維奇去年從1A一路升上大聯盟，季後賽五場先發拿下三勝，防禦率為3.58，先在分區系列賽對洋基5.1局未被敲安，狂飆11次三振；世界大賽對道奇則扛下第一戰與第五戰先發重任，第五戰更7局狂飆12K僅失1分，幫助藍鳥率先聽牌。
總教練史奈德（John Schneider）說：「他的狀態還不錯，只是稍微放慢調整進度，現在正逐漸提升強度，不只是用球數，也要他的球威完全恢復，如果我們不放心讓他上場投球，我們就不會這麼做。」
藍鳥目前輪值主力包含高斯曼（Kevin Gausman）、希斯（Dylan Cease）、薛則（Max Scherzer與龐斯（Cody Ponce），除耶薩維奇傳出傷情外，畢柏（Shane Bieber）因前臂疲勞春訓尚未登板，貝瑞歐斯（Jose Berrios）則遭遇右手疲勞性骨折，使藍鳥輪值出現空缺。
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