MLB／去年世界大賽對道奇飆12K 藍鳥新星耶薩維奇因傷錯過開季

道奇隊王牌投手山本由伸在開幕戰前的最後熱身賽登板，今天面對教士隊演出5局無失分、狂飆7次三振好投，山本自評此役內容也說整體來說都很滿意，季前先經歷一趟經典賽之旅，「讓我感覺自己又往上提升了一個階段，是一次很好的經驗。」

2026-03-21 11:42