MLB／守護者將4季資歷外野手移出40人名單 費仔卡位開季名單露曙光？

守護者隊今天進行兩項異動都是外野手，將瓊斯（Nolan Jones）移出40人名單，新秀哈賓（Petey Halpin）下放3A，外野競爭縮小範圍，守護者官網分析，費爾柴德（Stuart Fairchild）將與內外兼修的凱佛斯（CJ Kayfus）競爭外野最後一席。

守護者去年11月與瓊斯達成一年200萬美元合約，避免薪資仲裁，但球隊在今天確定開季名單規畫沒有他，由於已無下放選擇權，守護者只能選擇將他移出40人名單，轉為小聯盟合約，而瓊斯有3年以上大聯盟年資，可選擇拒絕下放，直接進入自由市場。

總教練沃特（Stephen Vogt）表示，「我們還是相信瓊斯能在這個聯盟成為有影響力的球員，只是很遺憾不會是在開幕日與我們一起，我們還是希望他能留在球隊，找回他過去的狀態，因為從我們過去看到的他，是一位不管在守備、打擊都能影響團隊的選手。」

瓊斯讓出40人名單一席，也為費爾柴德爭取開季名單打開曙光，守護者官網分析，守護者陣中還有超級工具人施尼曼（Daniel Schneemann），開季名單外野手預計4人，史蒂文關（Steven Kwan）、德勞特（Chase DeLauter）、馬丁尼茲（Angel Martínez）預計卡位1席，瓦雷拉（George Valera）因左小腿拉傷，開季將先躺傷兵名單，最後一席外野競爭可望由費爾柴德與凱佛斯相爭。

費爾柴德的優勢是守護者陣中左打較多，身為右打的他，生涯面對左投擁有較佳數據，也能鎮守外野3個位置；凱佛斯則是內外兼修，可守一壘和右外野。