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MLB／宇宙道奇再補強！簽下經典賽加拿大左投艾倫

聯合新聞網／ 綜合報導
28歲左投艾倫加入道奇。 路透
28歲左投艾倫加入道奇。 路透

加拿大媒體《Sportsnet》報導，尋求3連霸的道奇隊簽下28歲左投艾倫（Logan Allen），他上季效力韓職NC恐龍隊，經典賽代表加拿大隊出戰，表現優異。

艾倫上季在韓職出賽32場投173局，防禦率4.53，季後打算加入墨西哥聯盟，但獲得披上加拿大戰袍出征經典賽的機會。

艾倫經典賽共出賽2場，3.1局只失1分，獲得道奇球團青睞。艾倫本季將從3A開季，角色將是先發投手或長中繼。

值得一提的是，守護者隊也有一名27歲先發左投叫「Logan Allen」。守護者艾倫也代表巴拿馬隊出賽，巴拿馬與加拿大賽前，大聯盟官網報導也特別提及這件事。

道奇 經典賽 加拿大 MLB

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