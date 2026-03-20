MLB／怎麼了？費爾柴德5支0、吞3K 開轟後已連8打數沒安打

台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）16日敲出大聯盟春訓熱身賽首轟後，接下來陷入一安難求，今天擔任守護者隊第二棒、中外野手出賽，打滿全場，5打數沒有安打、吞下3次三振，近兩場連8打數沒有安打、吞下5K，賽後打擊率跌到1成90。

費爾柴德身披中華隊戰袍完成經典賽之旅後回歸守護者，歸隊的前兩戰都有長打，包括14日第4局敲二壘打、16日最後一打席敲陽春砲，但接下來打擊熄火。

今天面對皇家隊去年在新人年拿下9勝、防禦率2.99的左投卡麥隆（Noah Cameron），費爾柴德首打席被滑球釣到揮空遭到三振，第二打席碰上小聯盟投手強森（Brandon Johnson），面對93.3哩直球進壘未出棒再吞K，第三打席繼續面對先發投手卡麥隆，擊出中外野的軟弱飛球遭到接殺。

第四打席遭遇克魯茲（Steven Cruz），費爾柴德面對97.1哩直球進壘再度未出棒遭到三振，吞下單場第3K；費爾柴德在第五打席碰到小聯盟投手奧利瓦維茲（Helcris Olivárez），出現今天最強勁的擊球，擊球初速105.6哩的平飛球，打向中外野遭到接殺，此役以5支0作收。