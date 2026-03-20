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MLB／朗希核爆仍卡位先發有原因 道奇總裁：為了球隊長期成功

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
佐佐木朗希。 路透
佐佐木朗希。 路透

道奇隊日籍投手佐佐木朗希春訓表現動盪，並不影響他在開季輪值的一席之地，球團總裁弗里德曼（Andrew Friedman）解釋，球隊同步著眼於2026年以及更長遠的未來，希望維持球隊長期成功，對於朗希這樣有天賦的年輕選手，勢必要保持耐心。

佐佐木朗希去年在大聯盟的第一個賽季，先發成績就相當不安，先發8場、合計34.1局，取得1勝1敗、防禦率4.72；反倒季末傷癒回歸後，季後賽從牛棚出發補強球隊戰力最大罩門，在道奇的奪冠道路上貢獻心力。

佐佐木朗希今年春訓重返先發行列，目前3場出賽，防禦率高達13.50，狀態備受關注，而總教練羅伯茲（Dave Roberts）表明，他就是新球季的先發投手之一。

弗里德曼也表示，朗希是一位極具天賦的先發投手，而且還有進一步成長空間，「對我們來說，著眼2026年及更往後的數年，我們試著找到讓年輕選手融入陣容的平衡點，我們必須保持耐心，並且謹慎評估短期和長期目標。」他強調，不管是養成年輕投手或年輕野手，球隊都是一樣態度，「對我們來說，維持球隊長期成功，這是最重要的事。」

佐佐木朗希 道奇

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