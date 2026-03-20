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MLB／鄭宗哲15支2下放小聯盟春訓營 暫無緣從大聯盟開季
紅襪隊今天公布新一波異動名單，位列40人名單內的24歲旅美好手鄭宗哲，下放至小聯盟春訓營，這也代表紅襪目前的開季名單規畫並沒有他。
鄭宗哲這個冬天歷經4次指定讓渡後落腳紅襪，因參加經典賽中途離隊一段時間，最終在春訓熱身賽出賽10場，合計15打數敲出2安打、吞下9次三振，也有7保送，其中在經典賽前為6支1、經典賽後為9支1。
紅襪今天宣布異動，40人名單內的兩位內野手鄭宗哲、索加德（Nick Sogard）都下放小聯盟春訓營，另有5位40人名單以外受邀球員分發至小聯盟。
鄭宗哲去年首度登上大聯盟，在海盜隊出賽3場，累積7打數沒有安打，尚在追逐大聯盟生涯首安，今年無法開季從大聯盟出發，只能在球季開打後等待機會。
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