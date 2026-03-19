MLB／大谷翔平放眼新球季 盼道奇在世界大賽三連霸

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平近日結束經典賽的比賽後，今天認為整屆賽事「相當精采」，面對即將開始的新球季，矢言力爭在「世界大賽」3連霸。

日本在本屆世界棒球經典賽（WBC）8強不敵本屆冠軍委內瑞拉後，遭淘汰出局，除了無法衛冕之外，也是日本首度在經典賽止步於8強。而代表日本出戰的大谷也在賽後坦言，「感到不甘心」。

日媒Sponichi Annex報導，他已經返回道奇位在美國亞利桑那州的春訓基地準備新球季，並在今天的熱身賽登板與舊金山巨人交手，4.1局無失分、送出4次三振，最快球速還來到99英里。終場道奇5比1獲勝。

他在賽後受訪談到對本屆經典賽的整體印象時表示，「真的相當精采。（美國與委內瑞拉的）投手戰，雙方的投手都相當出色。比數低的時候，會有人覺得是『打者表現不好』，但我覺得只是投手表現得很好而已」。

關於有人在討論日本也採用投球計時器（PitchClock）規定投手出手時間，大谷認為，「這對觀眾而言會比較輕鬆。我個人認為球迷也可能會希望導入，不過也不一定非得採用。」

大谷接著說，「如果是想在世界舞台上贏球，我當然覺得應該要導入；但如果覺得『就按照我們的步調打球』，那其實也不一定需要」。

被問及如何把經典賽的遺憾，轉化成大聯盟新賽季的動力時，大谷覺得，「這是不同的事。就感覺上，世界大賽跟經典賽是差不多等級的大賽，較像錦標賽」。

大谷也矢言，「我們必須為了3連霸目標好好努力。接下來的賽季會很長，但要做的事是完成長長賽季的挑戰，這和短期淘汰賽是不一樣的。」

日本在這次經典賽以「慘敗」收場過後，社群媒體也出現誹謗並中傷球員的言論，大谷對此表示，「我個人不在意別人對我說的任何言論。不過，否定人格或是與棒球完全無關的部分，我覺得就不好了。」

大谷也說，「既然是職業選手，當成績不好時，我都接受針對我個人的批評。但不見得所有選手都能這樣面對。因此，帶著體諒去對待他人，不管在什麼地方都是不變的，我想這大概還是取決於這一點吧。」

道奇隊去年賽季首度在世界大賽二連霸，本賽季將在26日（台北時間27日）於主場舉行開幕戰，與亞利桑那響尾蛇隊交手，道奇另一名日本強投山本由伸將扛起開幕戰先發。