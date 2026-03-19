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MLB／去年整季0出賽 劉致榮被紅襪放入60天傷兵名單

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣旅美好手劉致榮目前效力紅襪。 中新社
台灣旅美好手劉致榮目前效力紅襪。 中新社

紅襪旅美好手劉致榮近年因傷所苦，去年整季皆未有出賽紀錄，根據大聯盟官網顯示，紅襪2A球隊波特蘭海狗（Portland Sea Dog）已將劉致榮放入60天傷兵名單，這代表他將無法健康迎接開季。

目前26歲的劉致榮在2019年飆出158公里速球聲名大噪，後續以75萬美元（約2400萬台幣）簽約金加盟紅襪，經歷疫情後於2021年開啟旅美完整賽季，2022年在高階1A出賽25場，主投100.1局防禦率6.10，送出106次三振。

2023年劉致榮升上2A，整季先發24場成績7勝8敗，在114.1局內狂飆145K，防禦率5.35，創下旅美後最高投球局數，不過2024年僅出賽7場，獲得2勝1敗防禦率3.43，自2024年6月後便無出賽紀錄，去年球季他則因傷整季報銷，不只肩膀有傷，手肘也曾出現緊繃情形。

MLB 紅襪 劉致榮

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