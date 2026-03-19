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MLB／遭誤認為禁藥球員 美記者向道奇羅哈斯致歉

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇外野手羅哈斯。 美聯社
道奇外野手羅哈斯。 美聯社

《The Athletic》記者崔利奇（Evan Drellich）先前在社群平台X上指出道奇外野手羅哈斯（Miguel Rojas）因使用禁藥遭80場禁賽，但真正遭禁賽的其實是費城人羅哈斯（Johan Rojas），崔利奇隨後迅速將貼文刪除並向羅哈斯致歉。

羅哈斯說：「我沒有感到生氣，因為我們都是人都會犯錯，但我原本期待能有更正式的道歉，因為內容清楚寫到我的名字、我所代表的球隊，這對我來說很重要，也是我唯一在意的地方。」

崔利奇後續再度發文表示：「我誠摯且公開地向羅哈斯和道奇隊道歉，我已聯繫羅哈斯、他的經紀人以及道奇隊表達歉意。」

羅哈斯原先將代表委內瑞拉參與經典賽，但因保險問題無法參賽，但他在電視前見證委內瑞拉在冠軍賽擊敗美國，奪下隊史首冠，羅哈斯說：「看到我的孩子在贏球時感到開心真的很特別，他們是在美國出生，但和我一樣認為自己是委內瑞拉人。」

MLB 道奇 費城人

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