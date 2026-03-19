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MiLB／春訓新秀對抗賽明展開 沙子宸領台灣3投參戰
大聯盟連續第三年舉辦春訓新秀對抗賽（Spring Breakout），今年賽事將在明天展開，各隊參賽的新秀名單中，共有3名台灣投手參戰，包括水手隊林鉑濬、教士隊蘇嵐鴻，以及運動家隊沙子宸，另外台美混血內野手龍恩（Jonathon Long）也在參賽名單中。
春訓新秀對抗賽自2024年首度舉辦，集結大聯盟各隊新秀在春訓進行交手，也讓潛力好手有機會獲得更多關注。賽事為期4天，分別在亞利桑那州仙人掌聯盟，以及佛羅里達州葡萄柚聯盟的各球場舉行。
今年各隊的參賽選手中，共有3名將入列，19歲投手林鉑濬去年初加盟水手隊，今年將迎接生涯第二個旅美球季，在水手農場排名25；剛過19歲的投手蘇嵐鴻是去年U18世界盃國手，畢業後和教士隊簽約展開旅美生涯，在教士農場排名18；22歲運動家隊投手沙子宸則是今年世界棒球經典賽國手。
另外效力於小熊隊的24歲台美混血內野手龍恩，今年在春訓熱身賽時受傷，無緣披上中華隊戰袍出戰經典賽，這次也有望在春訓新秀對抗賽亮相。
去年參與春訓新秀對抗賽台灣球員，包括連兩年入選的老虎隊內野手李灝宇、海盜隊內野手鄭宗哲，以及運動家隊投手莊陳仲敖、道奇隊外野手柯敬賢。
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