快訊

日本寵物超越小孩變成千億產業 保險市場10年內翻3倍

快移除！Chrome擴充功能「百萬人超愛用」 竟變成惡意程式

柯文哲內心話／「我不可以哭…」關押363天不投降 唯獨這事眼眶紅

聽新聞
0:00 / 0:00

MiLB／春訓新秀對抗賽明展開 沙子宸領台灣3投參戰

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
運動家隊沙子宸將參與春訓新秀對抗賽。聯合報系資料照
運動家隊沙子宸將參與春訓新秀對抗賽。聯合報系資料照

大聯盟連續第三年舉辦春訓新秀對抗賽（Spring Breakout），今年賽事將在明天展開，各隊參賽的新秀名單中，共有3名台灣投手參戰，包括水手隊林鉑濬、教士隊蘇嵐鴻，以及運動家隊沙子宸，另外台美混血內野手龍恩（Jonathon Long）也在參賽名單中。

春訓新秀對抗賽自2024年首度舉辦，集結大聯盟各隊新秀在春訓進行交手，也讓潛力好手有機會獲得更多關注。賽事為期4天，分別在亞利桑那州仙人掌聯盟，以及佛羅里達州葡萄柚聯盟的各球場舉行。

大聯盟連續第三年舉辦春訓新秀對抗賽。截圖自MLB Pipeline X
大聯盟連續第三年舉辦春訓新秀對抗賽。截圖自MLB Pipeline X

今年各隊的參賽選手中，共有3名將入列，19歲投手林鉑濬去年初加盟水手隊，今年將迎接生涯第二個旅美球季，在水手農場排名25；剛過19歲的投手蘇嵐鴻是去年U18世界盃國手，畢業後和教士隊簽約展開旅美生涯，在教士農場排名18；22歲運動家隊投手沙子宸則是今年世界棒球經典賽國手。

另外效力於小熊隊的24歲台美混血內野手龍恩，今年在春訓熱身賽時受傷，無緣披上中華隊戰袍出戰經典賽，這次也有望在春訓新秀對抗賽亮相。

去年參與春訓新秀對抗賽台灣球員，包括連兩年入選的老虎隊內野手李灝宇、海盜隊內野手鄭宗哲，以及運動家隊投手莊陳仲敖、道奇隊外野手柯敬賢。

林鉑濬 蘇嵐鴻 沙子宸

延伸閱讀

日職／徐若熙18日熱身賽主場登板 「福岡巨蛋感覺像台北大巨蛋」

經典賽／超台！旅美幫揪費仔、龍仔吃三媽 林維恩：來見兩位大哥

經典賽／首登大聯盟投手丘卻吞慘敗！南韓高祐錫：說沒時差影響是騙人的

經典賽／旅美22人+旅日韓14人+混血球員 中華隊下屆有望迎來豐收期

相關新聞

MLB／大谷初登板飆99.9英里火球奪勝 下一戰對天使恢復二刀流

大谷翔平結束世界棒球經典賽任務後，重返道奇隊春訓營備戰27日開打的新球季，今天在熱身賽登板先發，對巨人隊先發4.1局，只被揮出1支安打、未失分奪勝，道奇終場以5：1獲勝。

MLB／鄭宗哲歸隊後首安出爐+1盜壘 洋基王牌柯爾復出首戰1局無失分

效力於波士頓紅襪隊的內野手鄭宗哲，今天在對上紐約洋基隊的熱身賽先發上陣，擔任游擊手、打第9棒，2打數敲出1支安打，自經典賽歸隊後的熱身賽首安出爐，還跑出盜壘成功，另選到1次保送上壘，但終場紅襪以0：1不敵洋基。

MLB／鄧愷威9球後援1局無失分 熱身賽防禦率2.79

太空人隊今天在熱身賽對上紅雀隊，27歲台灣投手鄧愷威在7局下平手時後援登板，投9球抓下3個出局數，沒有失分，最快球速94.9哩（約153公里），最終太空人以1：4落敗。

MiLB／春訓新秀對抗賽明展開 沙子宸領台灣3投參戰

大聯盟連續第三年舉辦春訓新秀對抗賽（Spring Breakout），今年賽事將在明天展開，各隊參賽的新秀名單中，共有3名台灣投手參戰，包括水手隊林鉑濬、教士隊蘇嵐鴻，以及運動家隊沙子宸，另外台美混血內野手龍恩（Jonathon Long）也在參賽名單中。

MLB／鄭宗哲熱身賽敲安擺脫低潮 ABS挑戰好球成功獲保送

效力波士頓紅襪隊的鄭宗哲今天在美國職棒大聯盟（MLB）春訓熱身賽敲安，終止經典賽回歸後的低潮，還靠著ABS挑戰成功獲得四...

MLB／台美混血重砲同場炸裂！龍恩、卡洛爾春訓首轟同時出爐

兩名台美混血強打今日同場開轟，在小熊對戰響尾蛇熱身賽中，小熊隊「龍仔」龍恩（Jonathon Long）揮出春訓首轟，響尾蛇隊卡洛爾（Corbin Carroll）也同場敲出熱身賽第一支全壘打，最終響

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。