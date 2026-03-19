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MLB／鄭宗哲熱身賽敲安擺脫低潮 ABS挑戰好球成功獲保送

中央社／ 台北19日電
鄭宗哲春訓熱身賽敲安，還靠著ABS挑戰成功獲得四壞保送。 法國新聞社
鄭宗哲春訓熱身賽敲安，還靠著ABS挑戰成功獲得四壞保送。 法國新聞社

效力波士頓紅襪隊的鄭宗哲今天在美國職棒大聯盟（MLB）春訓熱身賽敲安，終止經典賽回歸後的低潮，還靠著ABS挑戰成功獲得四壞保送，然而紅襪隊最終以0：1敗給紐約洋基隊。

鄭宗哲今天先發第9棒、游擊手，3局上的首打席在0好1壞後，一顆偏高球路原本被主審判定好球，鄭宗哲提出「自動好壞球挑戰」（Automated Ball Strike，簡稱ABS）後，改判為壞球，他也成功把握機會選到四壞保送上壘。

從世界棒球經典賽（WBC）歸隊後連7打數沒敲安的鄭宗哲，今天第2打席在5局上遭到三振，然而8局上終於敲出一壘安打，並靠隊友安打推進上二壘，隨後配合雙盜壘戰術盜上三壘，只不過無人出局、二三壘有人的大好局面，紅襪最後還是沒得分。

反而洋基在8局下1出局、一二壘有人時，同樣發動雙盜壘，靠著紅襪捕手傳球失誤，跑回關鍵1分；鄭宗哲總計2打數1安打作收，另有1次四壞保送、1次盜壘成功，打擊率回升到1成33。

今天也是洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）經歷手肘韌帶重建手術後的復出首戰，先發投1局雖然被敲2支安打，沒有失分，最快球速來到98.7英哩（約159公里）。

經典賽 洋基 紅襪 鄭宗哲

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