MLB／台美混血重砲同場炸裂！龍恩、卡洛爾春訓首轟同時出爐

兩名台美混血強打今日同場開轟，在小熊對戰響尾蛇熱身賽中，小熊隊「龍仔」龍恩（Jonathon Long）揮出春訓首轟，響尾蛇隊卡洛爾（Corbin Carroll）也同場敲出熱身賽第一支全壘打，最終響尾蛇以16：8打敗小熊。

龍恩擔綱小熊第五棒一壘手，首打席擊出滾地球出局，第二打席面對羅斯（Joe Ross）獲保送上壘，第三打席遭莫里歐（Juan Morillo）三振，第四打席從史卓德（Kade Strowd）手中轟出右外野陽春全壘打，擊球初速達103.5英里 （約166.5公里）。

龍恩今天三打數一安打，敲出個人春訓首轟，今年春訓他累計14打數4安打，打擊率2成86，OPS為.921。

卡洛爾今天打響尾蛇第一棒，全場三打數一安打，第三打席從卡布雷拉（Edward Cabrera）手中敲出左外野全壘打，飛行距離達410英尺，擊球初速為105.5英里（約169.7公里），春訓他12打數擊出2安打，打擊率1成67。