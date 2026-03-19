MLB／佐佐木朗希春訓防禦率13.50 道奇主帥強調：開季就是先發投手

「令和怪物」佐佐木朗希本季將重返先發輪值，雖春訓防禦率高達13.50，但道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天受訪時強調，佐佐木是開季先發輪值的一員。

去年佐佐木先發表現不佳，季後賽轉任牛棚成為強大戰力，但道奇仍安排他今年重回先發輪值。他也婉拒參加世界棒球經典賽，在春訓全力備戰新賽季。

佐佐木昨天春訓熱身賽先發3.1局失3分，今年春訓先發3場，6.2局被敲9安（2轟），有10次三振、9次保送，狂失10分，防禦率高達13.50。

「必須要把局數吃下來，更快做出調整。」羅伯茲在佐佐木先發後直言，「我知道他今晚有些地方還在摸索，比賽進行時要想辦法更快調整，這是他學習過程中的一部分。」

《The Athletic》道奇隨隊記者阿達亞（Fabian Ardaya）發文寫道，羅伯茲談到佐佐木時說，「新球季開始就會是我們的先發投手之一。」