MLB／鄭宗哲歸隊後首安出爐+1盜壘 洋基王牌柯爾復出首戰1局無失分

效力於波士頓紅襪隊的內野手鄭宗哲，今天在對上紐約洋基隊的熱身賽先發上陣，擔任游擊手、打第9棒，2打數敲出1支安打，自經典賽歸隊後的熱身賽首安出爐，還跑出盜壘成功，另選到1次保送上壘，但終場紅襪以0：1不敵洋基。

鄭宗哲此戰以先發第9棒身分上場，3局上首打席對上洋基第3任投手拉格蘭吉（Carlos Lagrange） ，連續選掉4顆壞球，選到保送上壘，5局上第二打席面對拉格蘭吉連續飆破100哩的火球，最後在2好3壞後遭到變化球三振出局。

8局上鄭宗哲率先站上打擊區，從海崔克（Brent Headrick）手中掃出中外野安打，是他此戰首安，下一棒隊友也敲安，接著發動雙盜壘戰術站上二、三壘，紅襪雖在2出局後攻占滿壘，仍沒有得分。洋基隊則是在下半局也發動雙盜壘，靠捕手傳球失誤攻下致勝分。

鄭宗哲今天單場兩度上壘，敲出3月首安，還有1保送和1次盜壘成功，結束經典賽回到紅襪隊春訓後，打了5場比賽安打開張。目前他在紅襪的春訓熱身賽累積出賽10場，15打數敲出2安打，選到7次保送上壘，有1打點，吞下9K，跑出2次盜壘成功。

今天也是洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）經過手肘韌帶重建手術（Tommy John Surgery）後的復出戰，先發投第1球就被瓦德（Braiden Ward）的突襲短打點成內野安打，投1局只用10球被敲2安打，沒有失分，最快球速達98.7哩（159公里）。