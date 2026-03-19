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MLB／大谷初登板飆99.9英里火球奪勝 下一戰對天使恢復二刀流

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MLB／大谷初登板飆99.9英里火球奪勝 下一戰對天使恢復二刀流

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大谷翔平結束世界棒球經典賽任務後，重返道奇隊春訓營備戰27日開打的新球季，今天在熱身賽登板先發，對巨人隊先發4.1局，只被揮出1支安打、未失分奪勝，道奇終場以5：1獲勝。

大谷熱身賽初登板，用61球（34顆好球）完成先發任務，最快球速飆到99.9英里（ 160.8公里），投出4次三振、兩次保送，主場觀眾在他退場時起立鼓掌歡呼。

他說：「我對用球數非常滿意，下次登板希望在兩好球後做得更好，今天未能完全有效解決打者。」

大谷今天只投不打，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）認為，他之前在熱身賽和經典賽的打數已經足夠，因此想要重新適應、專注投球。

道奇官網指出，大谷首次在熱身賽登板，由於天氣太熱在打完8局後結束，下周對天使隊的「高速公路系列賽」可能會恢復投打二刀流。

道奇最後3場熱身賽將於23到25日和天使隊交手，大谷會在其中一場登板；羅伯茲表示，大谷今天起步當然遠遠超出去年的起點，一旦在高速公路系列賽投球，可能達到5局、甚至投到第6局，他目前處於一個非常好的位置。

官網指出，道奇今年最大目標是完成世界大賽3連霸，雖然大谷希望個人表現拚出更多偉大成就，但他的首要任務是以團隊為主去做偉大的事，他說：「更重要是靈活、可調整，確保牢記目標，而非在意完成多少先發。」

道奇 大谷翔平

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