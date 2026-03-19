MLB／洋基柯爾術後首秀飆速158公里 坦言自己感覺有點生疏

洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今天完成自手肘韌帶重建手術（Tommy John Surgery）後首次實戰登板，他面對紅襪先發1局被敲2安無失分，洋基最終在熱身賽以1：0擊敗紅襪，紅襪台灣野手鄭宗哲也同場先發，有1安打1保送演出。

柯爾在術後372天重返投手丘，開賽第一球就讓瓦德（Braiden Ward）觸擊上壘，接著讓坎貝爾（Kristian Campbell）擊出左外野飛球出局，接著洋基捕手威爾斯（Austin Wells）成功阻殺瓦德，兩出局後柯爾遭迪雷（Jason Delay）敲安上壘，但他僅用一球便解決希基（Nathan Hickey），完成1局投球任務。

柯爾用10球投完1局，其中有7球為好球，最快球速達98.7英里（約158公里），直球均速也有97.1英里，柯爾坦言自己感覺有點生疏，他說：「對我來說這是特別的一天，能再次上場受球迷支持，感覺很棒。」

鄭宗哲今天有1安打1保送演出。 美聯社

鄭宗哲今天擔任先發第九棒游擊手，首打席面對洋基潛力新秀拉格蘭吉（Carlos Lagrange）選到保送，第二打席纏鬥6球後吞下三振，第三打席從海崔克（Brent Headrick）手中打出中外野安打，今天2打數1安打，春訓累計打擊率1成33。