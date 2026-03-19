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MLB／鄧愷威9球後援1局無失分 熱身賽防禦率2.79
太空人隊今天在熱身賽對上紅雀隊，27歲台灣投手鄧愷威在7局下平手時後援登板，投9球抓下3個出局數，沒有失分，最快球速94.9哩（約153公里），最終太空人以1：4落敗。
這是鄧愷威今年春訓第5場出賽，7局下雙方1：1平手時登板，先用93.8哩（約151公里）的伸卡球讓維拉茲維茲（Nelson Velázquez）擊出游擊滾地球出局，接著用4球三振薩吉斯（Thomas Saggese），再用2球讓費明（José Fermín）敲左外野飛球出局，完成1局的投球任務。
此戰鄧愷威後援1局只用9顆球，連續解決3名打者，有1次三振，沒有失分，太空人接著在8局下失3分吞敗。鄧愷威前一場出賽則是在14日首度先發登板，連續兩場出賽都是對上紅雀。
鄧愷威今年在春訓熱身賽至今出賽5場（1場先發），合計投了9.2局，被敲出3支安打，包括2發全壘打，失3分自責分，防禦率2.79，持續爭取進入開季大聯盟名單。
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