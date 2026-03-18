聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／洋基王牌明傷後初登板 主帥曝復出時間表
洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）去年三月動了手肘韌帶重建手術（Tommy John Surgery），經歷整季休養後，他將在明天早上熱身賽先發交手紅襪，這也是他傷後首次實戰登板，預計將投一局。
洋基總教練布恩（ Aaron Boone）難掩興奮，他說：「柯爾現在能夠登板投球，顯示他的狀態非常好，看到我們的王牌上到投手丘，非常令人興奮。」柯爾上次進牛棚練投是3月13日，當時他在牛棚投了35球，據悉柯爾目前的最快球速已達97.5英里（約156公里）。
布恩強調，球團並未加速柯爾的復出時間表，球隊仍預期他會在5月底或6月初重回先發輪值，這也符合當時預估的14到18個月復原時程，布恩說：「6月1日是一個目標，不過仍需要再觀察。」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。