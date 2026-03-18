MLB／洋基王牌明傷後初登板 主帥曝復出時間表

洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）去年三月動了手肘韌帶重建手術（Tommy John Surgery），經歷整季休養後，他將在明天早上熱身賽先發交手紅襪，這也是他傷後首次實戰登板，預計將投一局。

洋基總教練布恩（ Aaron Boone）難掩興奮，他說：「柯爾現在能夠登板投球，顯示他的狀態非常好，看到我們的王牌上到投手丘，非常令人興奮。」柯爾上次進牛棚練投是3月13日，當時他在牛棚投了35球，據悉柯爾目前的最快球速已達97.5英里（約156公里）。

布恩強調，球團並未加速柯爾的復出時間表，球隊仍預期他會在5月底或6月初重回先發輪值，這也符合當時預估的14到18個月復原時程，布恩說：「6月1日是一個目標，不過仍需要再觀察。」