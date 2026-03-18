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MLB／村上宗隆掃經典賽陰霾 歸隊首戰開轟直呼完美

聯合新聞網／ 綜合報導
白襪日籍重砲村上宗隆今天擊出春訓首轟。 美聯社
白襪日籍重砲村上宗隆今天擊出春訓首轟。 美聯社

日本重砲村上宗隆在經典賽表現差強人意，不過他在回到白襪隊後找回狀態，今天在熱身賽從運動家投手莫拉萊斯（Luis Morales）手中揮出陽春砲，這也是村上宗隆美職春訓首轟，他在賽後直呼：「完美！」

村上宗隆經典賽出賽五場，打擊率僅2成11、長打率3成68，曾在對戰捷克時擊出滿貫全壘打，不過整體發揮並不理想，日本隊雖在小組賽四戰全勝，不過八強戰不敵委內瑞拉，衛冕失利。

今天為村上宗隆回到白襪後首場熱身賽，前兩打席分別擊成滾地球和飛球出局，第三個打席他面對莫拉萊斯投出的外角速球，一棒轟出中左外野方向陽春全壘打，擊球初速為108.5英里（約174.6公里），這也是村上宗隆在春訓首度開轟，今天他共4打數敲出1支全壘打。

村上宗隆說：「我覺得自己的狀態提升很多，看球看得更清楚，揮棒也更好，我會持續盡可能揮出安打。」談到參加經典賽的心得，他說：「能與世界級的球員一同參與國際賽是一種幸事，對我來說是非常愉快的經驗。」

MLB 日本隊 村上宗隆 白襪 運動家

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