MLB／費爾柴德中斷熱身賽連4場敲安 鄭宗哲替補上場

世界棒球經典賽（WBC）2位台灣野手今天都在美國職棒大聯盟春訓熱身賽出戰，守護者隊「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）中斷連4場敲安，紅襪隊的鄭宗哲替補1打數無安打。

費爾柴德今天擔任克里夫蘭守護者隊先發第2棒、左外野手，面對辛辛那提紅人隊，1局上的首打席遭到三振，4局上的打席也被三振，5局上則敲出二壘滾地球出局，到7局下因守備更替被換下場。

費爾柴德在經典賽前的2場美職熱身賽都敲安，經典賽回歸後也連2場敲安，今天3打數無安打、吞下2K，終結好手感，打擊率從3成08掉到2成50；守護者隊最終以8比6獲勝。

效力波士頓紅襪隊的鄭宗哲在對亞特蘭大勇士隊之戰，7局上替補上場守二壘，8局下的第1個打席遭到三振，鄭宗哲從經典賽回歸母隊後已經連7打數無安打；比賽最終由紅襪隊以4比3獲勝。