MLB／大谷翔平迎接春訓初登板 明對巨人預計投3至4局

日本隊在本屆世界棒球經典賽止步8強，陣中兩名道奇隊球星大谷翔平、山本由伸回到亞利桑那隨球隊春訓，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）也透露，大谷翔平將在明天與舊金山巨人隊之戰登板投球。

日本在8強戰輸給委內瑞拉時已是美國隊時間周日凌晨，隔天大谷翔平就現身道奇隊春訓，而他也將在明天迎接今年第一次的實戰，在對上巨人隊的熱身賽登板，根據美國媒體報導，他預計會投3至4局，且這場比賽不會上場打擊。

羅伯茲表示：「我認為明天投3到4局是合理的。」他提到，這主要是利用現有的情況，盡量讓大谷翔平為開季做好準備，「他在隨日本隊出賽時已經完成了自己的部分，現在則是面對真正的比賽對手，幫助他累積好狀態。」

羅伯茲也透露，計畫是讓大谷翔平在美國時間23日或24日對天使隊的熱身賽再投1場。在那之前，大谷翔平預計會在周五的比賽以指定打擊身份上場，山本由伸則會擔任該役的先發投手。