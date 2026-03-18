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MLB／鈴木誠也膝傷檢查出爐 韌帶輕微扭傷趕上開季成未知數

聯合新聞網／ 綜合報導
鈴木誠也在經典賽因撲壘造成右膝受傷。 美聯社
鈴木誠也在經典賽因撲壘造成右膝受傷。 美聯社

小熊日籍外野手鈴木誠也經典賽八強對戰委內瑞拉時造成右膝受傷，經檢查後確認為右膝後十字韌帶（PCL）扭傷，所幸傷勢僅為「輕微程度」，不過能否趕上開幕戰仍是未知數。

鈴木誠也在日本交手委內瑞拉的八強賽中，因一次頭部撲壘造成右膝受傷，並在經典賽後回到母隊接受MRI檢查，最終確認為十字韌帶輕微扭傷，鈴木誠也目前被允許接受輕度訓練，不過小熊仍未決定會讓他在開幕戰上陣，還是待在傷兵名單迎接球季。

小熊總教練康索（Craig Counsell）說：「我們確實收到了好消息，現在就是持續觀察，看他（鈴木誠也）能否在第一天就出賽，還是會缺席一週。」康索表示還需要時間觀察對外野陣容的安排。如果鈴木誠也無法趕上開季，蕭爾（Matt Shaw）被看好以工具人的身分成為右外野手。

鈴木誠也說：「狀況每天都在變好，這是我第一次遭遇膝傷，確實有點擔心，但根據檢查結果，我目前是覺得相當樂觀。」鈴木誠也表示會謹慎評估回歸時機，他說︰「當然很想上場，但不能操之過急，確保完全康復再出賽。」

經典賽 日本隊 小熊隊 鈴木誠也

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