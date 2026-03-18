MLB／鈴木誠也膝傷檢查出爐 韌帶輕微扭傷趕上開季成未知數

小熊日籍外野手鈴木誠也在經典賽八強對戰委內瑞拉時造成右膝受傷，經檢查後確認為右膝後十字韌帶（PCL）扭傷，所幸傷勢僅為「輕微程度」，不過能否趕上開幕戰仍是未知數。

鈴木誠也在日本交手委內瑞拉的八強賽中，因一次頭部撲壘造成右膝受傷，並在經典賽後回到母隊接受MRI檢查，最終確認為十字韌帶輕微扭傷，鈴木誠也目前被允許接受輕度訓練，不過小熊仍未決定會讓他在開幕戰上陣，還是待在傷兵名單迎接球季。

小熊總教練康索（Craig Counsell）說：「我們確實收到了好消息，現在就是持續觀察，看他（鈴木誠也）能否在第一天就出賽，還是會缺席一週。」康索表示還需要時間觀察對外野陣容的安排。如果鈴木誠也無法趕上開季，蕭爾（Matt Shaw）被看好以工具人的身分成為右外野手。

鈴木誠也說：「狀況每天都在變好，這是我第一次遭遇膝傷，確實有點擔心，但根據檢查結果，我目前是覺得相當樂觀。」鈴木誠也表示會謹慎評估回歸時機，他說︰「當然很想上場，但不能操之過急，確保完全康復再出賽。」