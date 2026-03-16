MLB／日籍三本柱好吸金！道奇與UNIQLO簽球場冠名贊助合約

今日，根據美媒《The Athletic》透露，MLB洛杉磯道奇隊已與日本知名休閒服飾公司UNIQLO簽署官方場地贊助商合作協議。未來，道奇體育場的名稱將保持不變，但球場可能會被命名為「道奇體育場優衣庫球場」（Uniqlo Field at Dodger Stadium）。

道奇隊現擁有大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希三位來自日本的球星，憑藉他們他們的高人氣和出色球技，道奇很快便成為MLB最受歡迎的球隊之一。此外，道奇隊還在去年達成「世界大賽2連霸」的史詩級成就，更進一步拉抬球隊的聲勢，而且自2024年以來，道奇隊就不斷與日本公司簽署合作協議，根據相關報導指出，球隊的贊助收入已有顯著提升。

《The Athletic》在報導中寫道，「隨著大谷翔平加盟道奇隊，道奇隊的全球品牌形象正在經歷重大變革。多方消息稱，球隊已與時尚龍頭UNIQLO達成協議，UNIQLO將成為其官方球場冠名贊助合作夥伴。這將是這座擁有64年歷史的球場首次獲得贊助。」

同時文中指出：「道奇體育場」的名稱很可能將會繼續保留，不會因為贊助合約的簽訂而消失，「自1962年開放以來，道奇體育場一直是深受球迷喜愛的歷史悠久的球場，保持其傳統一直是球隊的首要任務。然而，UNIQLO現在將擁有球場的冠名權，球場很可能被命名為『道奇體育場優衣庫球場』。」

最後，報導中還提到：「作為球場冠名贊助商，UNIQLO將在整個球場擁有強大的品牌曝光度。道奇體育場的所有廣告牌上都將使用UNIQLO的名稱，中外野新安裝的廣告牌上也將出現UNIQLO的標誌。作為球隊的首席贊助商，UNIQLO還將擁有獨家市場營銷和推廣的機會。」