MLB／費爾柴德對左打和守備都有實績 守護者教頭在拼圖中找他的位置

費爾柴德（Stuart Fairchild）爭取前進守護者隊開季名單，至今的表現，成功吸引總教練沃特（Stephen Vogt）的關注視線，身為陣中稀有的右打外野手，可望成為他的加分點，沃特表示，「我們還有8、9天的時間可以觀察，看看如何把他放在拼圖裡會最適合。」

費爾柴德本季以小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀約加入守護者，在春訓爭取一席之地的關頭加入中華隊，經典賽4戰敲出2轟，回歸守護者陣營也受到關注，歸隊後的兩場出賽合計6打數敲出2安打都是長打，包括1支二壘打、1支全壘打。

沃特表示，雖然現場看到費爾柴德打擊的次數不多，大概只有4次，但看到有品質的打席內容。此外，沃特也注意到他的過往數據，點名他面對左投的打擊表現一直都非常好，加上擁有出色的守備，「他過去的成績已經不言自明。」

費爾柴德5季大聯盟生涯，面對右打341打席，繳出打擊率2成03、上壘率2成69、長打率3成66，面對左打329打席，數據全面提升為打擊率2成46、上壘率3成43、長打率4成04。

守護者外野手以左打居多，費爾柴德身為右打外野手，成為競爭開季名單的本錢。沃特表示，「我們還有8、9天的時間，可以觀察費爾柴德適合怎麼放在這個拼圖裡，他在各方面都很棒，和各部門教練一起訓練時也都做得非常好，所以我們會繼續享受看他們上場比賽表現。」