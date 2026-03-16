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MLB／繼續燙！費爾柴德敲春訓首轟 林維恩同場出賽1.1局狂失6分

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
費爾柴德。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影 余承翰
費爾柴德。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影 余承翰

費爾柴德（Stuart Fairchild）在經典賽炸裂兩轟，回到母隊守護者隊繼續轟，今天在大聯盟春訓熱身賽面對運動家隊，第7局敲出一發陽春砲，今年春訓首轟出爐。

費爾柴德今天擔任先發第八棒、中外野手，4打數敲1安打，首打席在第一局擊出右外野飛球出局，第二打席擊出雙殺打，第三打席遭到三振；第七局運動家派上去年選秀第五輪帶回的右投泰勒（Zane Taylor），首打席先遭凱佛斯（CJ Kayfus）敲陽春砲，下一棒費爾柴德跟進，守護者上演連兩打席開轟。

費爾柴德這一轟擊球初速101.5哩、飛行距離405呎，送出中外野全壘打牆外，這也是他身披守護者球衣的第一轟。

中華隊隊友、左投林維恩此役同場出賽，兩度登板，合計投1.2局被敲5安打、狂失6分，有2次三振、2次保送。

林維恩先發出賽在首局遇到亂流，德勞特（Chase DeLauter）二壘打先攻下1分，再遭弗萊（David Fry）敲三分砲。運動家在此時換上羅布雷斯（Domingo Robles）接替投球，林維恩無緣對決費爾柴德，而已經退場的林維恩在2局下再度上場投球，面對5打席被敲3安打。

中華隊 經典賽 大聯盟

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