MLB／日本吞敗仍有亮點 美媒點名陣中「一投一打」有望入札

在今天5：8敗給委內瑞拉後，日本隊在2026世界棒球經典賽（WBC）旅途也宣告結束。儘管無緣衛冕，但本屆賽事日本陣中仍有許多球員表現出色，被看好有機會前往美國打球。美媒《ESPN》在近期撰文點名伊藤大海和佐藤輝明，這兩位本屆入選WBC日職好手，將有望透過「入札制度」挑戰美國職棒大聯盟（MLB）。

上一屆WBC賽事，日本隊最終在冠軍戰以3：2擊敗美國順利奪冠，以「二刀流」身份出賽的大谷翔平，自然是該屆賽事獲得最多關注度的球星。不過，除了大谷之外，當時陣中仍有許多出色好手，透過該屆賽事的優異表現，最終成功挑戰美職，例如吉田正尚、山本由伸和佐佐木朗希等人，就連在WBC僅投了1局的左投松井裕樹，也在2024賽季前與MLB聖地亞哥教士隊簽下了一份為期5年的合約。

換句話說，WBC賽事可以說是這些日本選手的「試金石」，這些在日本職棒聯賽中取得成功的球星，有機會透過國際賽事，向美國球探們展現了自己實力。《ESPN》記者卡斯迪羅（Jorge Castillo）在近期撰寫一篇相關報導，分析接下來將有機會挑戰MLB的日本好手，他點名了屆2026日本武士隊兩位表現出色的潛力球員。

第一位是目前效力於日職火腿鬥士隊的右投手伊藤大海，現年28歲，上賽季他共取得14勝8敗、防禦率2.52的成績單，並以195次三振和196.2局的投球局數領跑全聯盟。此外，他甚至在季末榮獲「澤村賞」，該獎項堪比MLB的賽揚獎。報導中指出，伊藤會投多達7種球路，但主要依靠96英里（約時速154.5公里）的優質快速球、橫掃球和指叉球。文中一名球探表示：「雖然出場次數不多，但他的耐力有目共睹。他應該能有三振MLB打者的能力，同時有極低的保送率。」

伊藤大海。 路透社

另一位是27歲的佐藤輝明，現效力阪神虎隊，他在本屆WBC賽事後半段被教練團拉上先發，取代狀態不佳的近藤健介擔任第2棒打者，在今天對委內瑞拉關鍵之戰，他在3局下敲出一支右外野方向關鍵二壘安打，幫助球隊扳平比數至2：2平手，雖然最後日本隊輸球無緣4強，但佐藤輝明已經證明自己是一位夠格站上世界舞台的打者。

在2025賽季，佐藤輝明繳出40轟、102分打點的火燙表現，2項數據均位列央聯第1，他的OPS高達0.924，足以證明他是一名相當具有潛力的重砲手。該年他也榮獲央聯MVP、三壘手金手套等殊榮。一位MLB國聯球探補充：「他力量驚人，而且近年來打擊能力也在穩步提升。佐藤曾多次表示想來打球，他確實很吸引人。」