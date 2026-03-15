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MLB／道奇官網點名山本開幕戰先發 羅伯茲若未安排才令人驚訝

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
世界大賽MVP山本由伸有望開幕戰登板。 美聯社
世界大賽MVP山本由伸有望開幕戰登板。 美聯社

世界棒球經典賽還有3天就要落幕，道奇隊迎接新球季，將於27日在洛杉磯主場對響尾蛇隊進行開幕戰；官網今天指出，由於史奈爾（Blake Snell）開季進入傷兵名單，球團的選擇應該很明確，總教練羅伯茲（Dave Roberts）如果未讓世界大賽MVP山本由伸登板先發，才是令人驚訝的事。

山本今天在經典賽八強賽對委內瑞拉隊之戰，用69球完成4局任務，被揮出4支安打，包括1支全壘打，投出5次三振、1次保送，失兩分都是自責分，日本隊終場5：8落敗。

官網特別提到，球團考量這是山本在經典賽最後一場先發任務，或許確保他的狀態良好後再做決定。

道奇春訓邁入最後一周，官網指出，今年春訓和前兩年較有些不尋常，由於新球季首戰不在海外舉行，得以進行完整訓練，5名大聯盟球員參加經典賽也讓春訓基地顯得格外安靜；球團高層並不介意這種相對平靜的氣氛，他們深知在挑戰世界大賽3連霸的旅程中，還有許多精彩的比賽等著全隊。

官網點出春訓最後階段的焦點，南韓隊球員金慧成挑戰開季二壘手，如果羅伯茲決定採用輪換制，他和新秀榜排名第8的弗里蘭（Alex Freeland）將競爭這個位置的左打。

道奇開季先發投手包括山本、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、大谷翔平、佐佐木朗希，還有一到兩個位置需要填補，羅伯茲認為季初不需啟用固定6人輪值，因此第6人可能是「搖擺人」，有經驗的人選比新秀更有優勢。

另外，佐佐木朗希能否把春訓成果轉化為正式比賽的好表現，也是觀察重點，球團已經明確表示，希望他能在開季就進入輪換陣容，「但佐佐木能否用精彩的比賽打消大家心中的疑慮呢？」

金慧成 世界大賽 日本隊

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