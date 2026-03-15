MLB／打完經典賽還在找手感 鄭宗哲熱身賽打擊率不到1成

紅襪隊今天在客場對勇士隊進行熱身賽，旅美好手鄭宗哲擔任先發8棒二壘手，唯一打數遭到三振，但獲得兩次保送，熱身賽打擊率仍未達1成，只有0.091。

鄭宗哲打完世界棒球經典賽後，重返紅襪位於佛州的春訓營，昨天和今天都在熱身賽亮相，合計5次打數掛零，吞下4次三振、獲兩次保送；今天對勇士之戰，他在3局上被保送，5局上遭83英里滑球三振，7局上再獲保送，完成3個打席後退場。

紅襪先發投手貝約（Brayan Bello）投5局只被揮出4支安打、未失分，飆出7次三振，退場時1：0領先，但牛棚被打了10分，終場以1：10落敗。

鄭宗哲目前在大聯盟熱身賽出賽7場，合計11次打數1支安打，攻下1分打點，還未有長打表現，吞下6次三振，但也有6次保送、1次盜壘成功。