MLB／無緣代表中華隊出征WBC 龍恩傷癒首戰敲安又有打點

因傷錯過在今年世界棒球經典賽（WBC）代表中華隊的龍恩（Jonathon Long），終於在今天復出，傷癒首戰就為美職小熊隊貢獻3打數1安打，還敲出今年春訓第1分打點。

效力美國職棒大聯盟（MLB）芝加哥小熊隊的「龍仔」龍恩，春訓期間手肘受傷，由於復原進度晚於預期，趕不及搭上前往日本的飛機，無緣在經典賽預賽穿上中華隊球衣，龍恩在事後也表達遺憾，「能看到台灣在WBC拚戰是一件很棒的事情。」

今天小熊隊在春訓熱身賽與科羅拉多洛磯隊交手，龍恩終於復出擔任第8棒、指定打擊，3局上首打席遭到三振，5局上在一、三壘有人時敲出高飛犧牲打，為球隊進帳超前分，7局上再敲出中外野強勁安打，擊球初速達103.8英里（約167公里），9局上則敲出右外野飛球出局。

只不過小熊隊取得的領先在9局下失守，洛磯隊指定打擊福佛德（Braxton Fulford）敲出再見2分砲，由洛磯隊以4比3獲勝；龍恩以3打數1安打、1打點作收，春訓至今出賽3場敲出3安，打擊率3成75。