MLB／官網預測太空人開季26人名單 鄧愷威被列為「長中繼」

大聯盟賽季即將開打，太空人隊旅美右投鄧愷威今天登板先發，繳出3局失1分好表現。大聯盟官網預測開季26人名單，鄧愷威雖不在先發輪值，但被列為後援投手人選。

官網預測太空人先發輪值依序是布朗（Hunter Brown）、今井達也、哈維爾（Cristian Javier）、伯羅斯（Mike Burrows）和麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）。

報導提到，太空人開季第一個月可能啟用六人輪值，傑提（Spencer Arrighetti）可能成為第6號先發，但他春訓至今尚未先發登板過。

鄧愷威等8人被預測是後援投手，終結者海德（Josh Hader）因二頭肌腱炎，開季將被放進傷兵名單，阿布瑞尤（Bryan Abreu）將代班終結者。鄧愷威、瑞恩（Ryan Weiss）和蘭伯特（Peter Lambert）可能成為長中繼人選。