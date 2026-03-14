MLB／官網預測太空人開季26人名單 鄧愷威被列為「長中繼」
大聯盟賽季即將開打，太空人隊旅美右投鄧愷威今天登板先發，繳出3局失1分好表現。大聯盟官網預測開季26人名單，鄧愷威雖不在先發輪值，但被列為後援投手人選。
官網預測太空人先發輪值依序是布朗（Hunter Brown）、今井達也、哈維爾（Cristian Javier）、伯羅斯（Mike Burrows）和麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）。
報導提到，太空人開季第一個月可能啟用六人輪值，傑提（Spencer Arrighetti）可能成為第6號先發，但他春訓至今尚未先發登板過。
鄧愷威等8人被預測是後援投手，終結者海德（Josh Hader）因二頭肌腱炎，開季將被放進傷兵名單，阿布瑞尤（Bryan Abreu）將代班終結者。鄧愷威、瑞恩（Ryan Weiss）和蘭伯特（Peter Lambert）可能成為長中繼人選。
大聯盟官網太空人25人名單預測：
捕手：狄亞茲（Yainer Diaz）、沙拉薩（Cesar Salazar）
一壘手：沃克（Christian Walker）
二壘手：亞土維（Jose Altuve）
游擊手：柯瑞亞（Carlos Correa）
三壘手：巴瑞德斯（Isaac Paredes）
外野手：梅耶斯（Jake Meyers）、寇爾（Zach Cole）、史密斯（Cam Smith）、洛普費多（Joey Loperfido）
指定打擊：艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）
板凳野手：艾倫（Nick Allen）、馬修斯（Brice Matthews）
先發投手：布朗（Hunter Brown）、今井達也、哈維爾（Cristian Javier）、伯羅斯（Mike Burrows）和麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）
後援投手：阿布瑞尤（Bryan Abreu）金恩（Bryan King）、歐克特（Steven Okert）、 索沙（Bennett Sousa）鄧愷威、瑞恩（Ryan Weiss）、桑托斯（Enyel De Los Santos）、蘭伯特（Peter Lambert）
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